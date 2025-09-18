İl Seçim Kurulu kararını verdi: CHP Kurultayı iptal edilmedi
Ankara İl Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için yapılan başvuruyu reddetti. Kararla birlikte kurultayın düzenlenmesinin önünde hiçbir engel kalmadı ve 22. Olağanüstü Kurultay'ın yapılacağı kesinleşti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2025 13:50, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 13:50
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) merakla beklenen kurultay sürecinde önemli bir gelişme yaşandı.
Ankara İl Seçim Kurulu, 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptal edilmesine yönelik başvuruyu inceledi ve talebi reddetti.
Kurulun verdiği kararla birlikte, kurultayın düzenlenmesinin önünde herhangi bir yasal engel kalmadı