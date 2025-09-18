İl Seçim Kurulu kararını verdi: CHP Kurultayı iptal edilmedi

Kurulun verdiği kararla birlikte, kurultayın düzenlenmesinin önünde herhangi bir yasal engel kalmadı

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net