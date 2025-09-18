Çiğ süt fiyatlarına zam geldi

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt fiyatını revize etti.

Konsey, 18,35 TL olan çiğ süt referans fiyatını 1,25 TL artırarak 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere litre başına 19,60 TL olarak açıkladı. Böylece çiğ süt tavsiye satış fiyatında yüzde 6,8 seviyesinde artış gerçekleşti.

Öte yandan Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), üretimin devamlılığı için 18,35 TL olan çiğ süt referans fiyatının 21 TL'ye çıkarılmasını talep etmişti.

17 Eylül 2025 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında yapılan açıklama şöyle:

"1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 19,60 TL olarak oy birliği ile belirlenmiştir. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir.

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için ± 29 Kuruş fark uygulanacaktır.

Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Aralık-2025 döneminde yeniden değerlendirilecektir."