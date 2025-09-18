Çiğ süt fiyatlarına zam geldi
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
İddia: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti yolunda
Cinayetler 'influencer'ların kazanç kapısı oldu! Servet kazanıyorlar
Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü
Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor
Öğrencilere kötü örnek olan tören krizi: Başkan eleştirdi, vali cevap verdi
Bakan Şimşek'ten 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahmini
İnşaat sektöründe 5 yılda tarihi artış: 4,1 trilyon lira satış
FED'den yılın ilk faiz indirimi kararı geldi
Bakanlıktan Mabel Matiz'in şarkısına erişim engeli talebi
Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba: Bana zorla özür diletti
'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
Togg'un yeni modeli T10F, TEKNOFEST İstanbul'da
Bakan Tekin: Öğretmen olamayanlar merdiven altı kurs açıyor
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi
Kadın öğretmenin veli tarafından tokatlamasına Diyarbakır MEM'den açıklama
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

İddia: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti yolunda

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Nilüfer ve Osmangazi belediye başkanlarının AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Eylül 2025 07:42, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 07:55
İddia: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti yolunda

Son olarak CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılımıyla birlikte partiye katılan belediye sayısı 59'a ulaştı. Kulislerde konuşulanlara göre sayı bu dönem 100'e ulaşabilir.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, CHP'den geçiş yapmak isteyen bazı belediye başkanlarının ertelenen kurultay davası sonucuna göre hareket etmek istediği, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar partiye gelmesi ihtimaline karşı temkinli adım attıkları öne sürüldü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, AK Parti'ye mi katılacak?

Öte yandan, AK Parti ile görüşme iddiaları medyaya yansıyan ve bunu yalanlayan bazı CHP'li başkanların AK Parti kurmayları ile temaslarını sürdürdüğü ileri sürülüyor. Bu arada her an AK Parti'ye katılacaklar arasında CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de olduğu iddia ediliyor. Bu iddianın gerçekleşmesi durumunda AK Parti yönetimindeki büyükşehir belediyesi sayısı 14'e yükselecek.

Kulislerde Bozbey ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın da ilerleyen dönemde AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor.


