İddia: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti yolunda

Son olarak CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılımıyla birlikte partiye katılan belediye sayısı 59'a ulaştı. Kulislerde konuşulanlara göre sayı bu dönem 100'e ulaşabilir.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, CHP'den geçiş yapmak isteyen bazı belediye başkanlarının ertelenen kurultay davası sonucuna göre hareket etmek istediği, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar partiye gelmesi ihtimaline karşı temkinli adım attıkları öne sürüldü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, AK Parti'ye mi katılacak?

Öte yandan, AK Parti ile görüşme iddiaları medyaya yansıyan ve bunu yalanlayan bazı CHP'li başkanların AK Parti kurmayları ile temaslarını sürdürdüğü ileri sürülüyor. Bu arada her an AK Parti'ye katılacaklar arasında CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de olduğu iddia ediliyor. Bu iddianın gerçekleşmesi durumunda AK Parti yönetimindeki büyükşehir belediyesi sayısı 14'e yükselecek.

Kulislerde Bozbey ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın da ilerleyen dönemde AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor.



