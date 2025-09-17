Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi
Kadın öğretmenin veli tarafından tokatlamasına Diyarbakır MEM'den açıklama
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Kadın öğretmenin veli tarafından tokatlamasına Diyarbakır MEM'den açıklama

Diyarbakır'da bir ilkokul da yaşanan olayda, bir veli tartıştığı kadın öğretmene tokat attı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası öğretmen şikayetçi oldu ve saldırgan gözaltına alındı. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yaptığı açıklama ile öğretmenin veli tarafından darp edilmesi olayını kınadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 15:57, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 16:02
Diyarbakır'da yaşanan üzücü bir olayda, kadın öğretmen R.S., okula gelen bir velinin saldırısına uğradı. Olay, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre; nöbetçi öğretmen R.S., teneffüste kavga eden iki öğrenciyi ayırdı. Kavga sırasında öğrencilerden birinin boğazında tırnak izi oluştu. Öğrencinin durumu ailesine anlatmasının ardından, annesi okula gelerek öğretmenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında veli, öğretmen R.S.'ye tokat attı. Bu anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

  • Kavga eden öğrencilerden birinin boğazında tırnak izi oluştu.
  • Öğrencinin annesi okula gelerek öğretmenle tartıştı.
  • Tartışma sırasında veli, öğretmene tokat attı.
  • Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
  • Tehditler aldığı için okula gidemediği iddia edilen R.S., şikayette bulundu.
  • Veli gözaltına alındı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri ve Sonrası

Olay anı okulun güvenlik kamerasına yansırken, öğretmen R.S.'nin tehditler aldığı ve bu nedenle okula gidemediği iddia edildi. Şikayet üzerine saldırgan veli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır MEM: Öğretmenimize yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Okul idaresinin ve diğer öğretmenlerin araya girmesiyle olayın büyümesine engel olunmuş ve vakit geçirmeden güvenlik kuvvetlerine gerekli bildirimde bulunulmuştur. Okul idaresi tarafından olayın araştırılması sonucunda adı geçen öğretmenin kavga eden iki öğrenciyi ayırdığı ve öğretmen tarafından öğrencilere şiddet uygulandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenimize yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili Diyarbakır Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmış olup, adi süreç müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilecektir'' denildi.

