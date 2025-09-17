Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı!
Gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla tutuklandı.
Avukat Doğukan Kozan, X hesabından yaptığı açıklamada Sulh Ceza Hakimliği'nin Özeller hakkında tutuklama kararı verdiğini açıkladı.
Kozan, "Orkun Özeller, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Ancak onun için önemli olan Türk milletinin vicdanından yansıyan hükümdür!" dedi.