HSK müfettişini bıçaklayan sanık için yeniden akıl sağlığı raporu alınacak

HSK'da yemekhane personeli olarak görev yapan Berat Çingay, 22 Ekim 2024 tarihinde HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı takip ederek bina otoparkında ensesinden bıçakladı. Yaralanan Mehmet Aslan, ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası tutuklanan Çingay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, HSK yemekhanesinde çalışan saldırgan Çingay'ın Erzincan Keban'da çalıştığı dönemden Aslan'a beslediği husumete dikkat çekildi. Sanık hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Silahla tehdit' suçlarından ise 2'şer yıl hapsi talep edildi.

'BENİ GÖZETLEDİĞİNİ GÖRDÜM'

Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Berat Çingay ve avukatlar hazır bulundu. Şikayetçi HSK müfettişi Mehmet Aslan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verdi. Aslan, daha önce soruşturma aşamasında verdiği beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Otoparktayken bir anda ensemde bir acı hissettim. 2 kez darbe geldi, ilkini hissetmedim, görmedim. İkinci bıçak darbesini gördüm, boynumda bir ağrı hissettim. Araya polisler girmesine rağmen, 'Seni öldüreceğim terörist' diyordu. Daha öncesinde Keban Adliyesi'nde beraber çalıştık. O zaman kendisi hakkında bir disiplin soruşturması başlatılmıştı, hakkında şikayetler vardı. Arabamı yıkattığımı iddia etmiş; insan arabasını yıkattığına husumet duymaz. Dediklerini ciddiye bile almıyorum. Baskı kurduğuma dair verdiği ifadeler mümkün değil. HSK'nın bahçesinde öğle arası yürüyüşe çıkıyorduk, bazen mescitten çıktığımda şahsın beni birkaç defa gözetlediğini gördüm. Hakaret etmemi gerektirecek bir şey söz konusu değil. Garip davranışları, saldırgan bir tavrı vardı ama herhangi bir hastalığı olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

Duruşmada tanıklar da dinlendi. Yemekhane müdürü S.Ö., "Dışarıda bağırtı oldu, o şekilde gördüm. Berat'la samimiyetim yoktu. Görevlerini hep yapardı. Herhangi bir saygısızlığını da görmedim" diye konuştu. Diğer tanıklar da olay anını görmediklerini ifade etti.

'HAYAL DÜNYASINDA BİR ŞEYLER YAŞIYORUM'

Sanık Berat Çingay ise "Hayal dünyasına girip bir şeyler yaşıyorum, gerçek zannediyorum. Koku rahatsızlığım var, bir koku alıyorum beni tetikliyor. Mehmet Aslan'ın bana husumet beslemesi, Gökçe Hanım'dan beni ayırmak istemesiydi. Adli kontrolümü talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair yeniden rapor alınmasına hükmetti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.