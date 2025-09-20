AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
Bayburt'ta Sahte İlanla Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Bayburt'ta internetten sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan çete çökertildi. 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

20 Eylül 2025
Bayburt'ta Sahte İlanla Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Bayburt'ta internet üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan bir çete çökertildi. Yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal medya platformlarında çapa makinesi, elektrikli bisiklet, klima ve beyaz eşya gibi ürünleri sahte ilanlarla satışa sunarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Daire Başkanlığının desteğiyle, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 112 vatandaşı mağdur eden şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Mersin'de olduğu ve toplamda 1 milyon 872 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Operasyonun Detayları

Bayburt'tan Mersin'e görevlendirilen ekiplerce düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli materyaller ele geçirildi:

  • 15 cep telefonu
  • 13 sim kartı
  • 13 banka kartı
  • 3 bilgisayar
  • 2 ruhsatsız tabanca
  • 2 şarjör ve 20 fişek

Tutuklanan ve Serbest Bırakılan Şüpheliler

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.A., A.M., E.Ş., R.A.Ö., F.Ö. ve İ.G. tutuklanarak Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. K.H. ve Z.B. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetin Açıklaması

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.


