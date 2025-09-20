İstanbul'da eski eşinin evine bıçakla geldi: Polisten kaçamadı
Gaziosmanpaşa'da elindeki bıçakla yaklaşık 2 sene önce boşandığı eşi R.C.'nin evinin önüne gelen H.Ç., adrese gelen polis ekiplerini görünce bıçağı kendi boğazına dayadı. Polis müdahale ederek H.Ç.'nin elindeki bıçağı düşürdükten sonra, şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Eylül 2025 08:59, Son Güncelleme : 20 Eylül 2025 09:00
İstanbul Gaziosmanpaşa'da H.Ç. isimli şüpheli, elindeki bıçakla 2022 yılında boşandığı eski eşi R.C.'nin evinin önüne giderek rahatsızlık vermeye başladı.
H.Ç.'nin kendisine ve yakınlarına zarar vereceğini düşünen R.C., durumu polise bildirdi.
POLİSİN MÜDAHALESİYLE ŞÜPHELİ YAKALANDI
Adrese gelen polis ekiplerini gören H.Ç., bıçağı kendi boğazına dayayarak ekipleri intihar etmekle tehdit etti.
Polis ekiplerinin müdahalesi ile elindeki bıçağı düşüren H.Ç. gözaltına alındı.
Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.