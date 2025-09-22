Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi

Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.

