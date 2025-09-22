Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Adli Olaylar

Bursa'da 3 kadın kucağında çocuğu olan anneyi tekme tokat darbetti

Yıldırım ilçesinde 3 kadının yolda tartıştıkları, kucağında çocuğu olan anneyi tekme tokat darbettiği anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 13:17, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 13:19
Bursa'da 3 kadın kucağında çocuğu olan anneyi tekme tokat darbetti

20 Eylül'de saat 12.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde feci anlar kaydedildi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sokakta kucağındaki çocuğuyla yürüyen anne ile karşılaştığı 3 kadın arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü.

ANNEYİ DARBETTİLER

Kadınlar, kucağındaki çocuğu yere bırakan anneyi aralarına alıp darbetti.

ÇOCUK O ANLARI İZLEDİ

Küçük çocuk, annesinin darbedildiği anları korkulu gözlerle izledi.

O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

