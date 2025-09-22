Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Bisikletle ölüme uçan Yiğit Cem'in annesi feryat etti: Oğlum ölmedi öldürüldü

Yiğit Cem Altınok, sokak arasında yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşerek hayatını kaybetti. Anne Nazlıcan Aygün, kaza öncesi bisikletin fren sisteminin oğlunun arkadaşları tarafından bilinçli şekilde bozulduğunu iddia etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 11:00, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 12:06
Yazdır

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2 Temmuz'da, Gülhane Ortaokulu'nda 5'inci sınıf öğrencisi Yiğit Cem Altınok (11), yaz tatilinde arkadaşlarıyla sokak arasında yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Hastanede tedaviye alınan Yiğit Cem, 4 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Yiğit Cem Altınok'un annesi Nazlıcan Aygün, kaza öncesi bisikletin fren sisteminin arkadaşları K.U.Ç. (11) ve E.T.Ş. (12) tarafından bilinçli şekilde bozulduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aygün, istinat duvarının bulunduğu binanın müteahhidinin de duvarda yeterli güvenlik önlemi almadığını ileri sürdü. Aygün, kaza öncesine ait güvenlik kamerası görüntüsünü de savcılığa delil olarak sundu. Dosyaya giren görüntüde Yiğit Cem, bisiklete bindiği sırada arkadaşının fren mekanizmasından bir malzemeyi çektiği görüldü. Yiğit Cem, daha sonra yokuş aşağıya sürdüğü bisikletiyle gözden kaybolurken, kazayı gören arkadaşlarının panik içinde sağa - sola koşması da görüntüde yer aldı. Soruşturma kapsamında çocukların ifadesi alındı.

Nazlıcan Aygün, 2 çocuğun bisikletin fren sistemiyle oynadığını iddia ettiği kamera kaydını savcılığa delil olarak sundu.

'FRENLERİNİ KOPARDILAR'

Nazlıcan Aygün, Yiğit Cem'in tek çocuğu olduğunu ve 78 gündür adalet aradığını belirterek, "Olay yerinde 5 tane çocuk var. Belki tanık çıkacaktı aralarından. Sadece 2'sinin ifadesi alınıyor. Çocuklardan birisi ifadesinde bisikletin frenlerini kontrol ettiğini söylüyor. Fren oradan kontrol edilmez. Oğlum sadece bisiklet sürmek istemişti. Onların bisikleti yok diye ikinci bisikleti de onlara vermişti. Bisikletin frenlerini koparttılar, oğlumu ölüme gönderdiler" diye konuştu.

Yiğit Cem'in okul birincisi olduğunu söyleyen acılı anne, "Benim oğlum ölmedi, öldürüldü. 78 gündür dosyamız hala karakolda. Adli sürecin başlanmasını ve aydınlatılmasını istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

