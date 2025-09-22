Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Mersin'de kuyumcuları sahte altınla dolandırdıkları iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı

Mersin'de kuyumcularda sahte altın bozdurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

22 Eylül 2025
Mersin'de kuyumcuları sahte altınla dolandırdıkları iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumcularda sahte altın bozdurdukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler S.T, Z.K, C.T.U. ve Ö.K, ikametlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Adreslerde 34 sahte altın zincir ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 47 bin 735 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada zanlılardan birinin sahte altınları kuyumcuda bozdurması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

