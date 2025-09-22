Özgür Çelik ilk kez hakim karşısına çıkıyor

CHP İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik ve beraberindeki 25 kişi hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme', 'izinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama', 'kasten yaralama' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından 3 yıl 7 aydan başlayarak 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezası isteniyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek duruşmaya Özgür Çelik saat 09.30 sıralarında geldi.

DURUŞMAYI ÖZEL'İN DE TAKİP ETMESİ BEKLENİYOR

Duruşma 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

Özgür Çelik'in yargılandığı davanın ilk duruşmasını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de takip etmesi bekleniyor.