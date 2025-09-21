Bakan Uraloğlu selden etkilenen Rize'deki son durumu paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, selden etkilenen Rize'nin Ardeşen, Çamlıhemşin ve Ayder Yolu'ndaki son gelişmeleri paylaştı. Uraloğlu, "Çalışmalar büyük bir titizlikle yapılıyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, Rize'de aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel sonrası tahribatın kaldırılması için yapılan çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder Yolu'nda devam eden yol açma çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor.

Devletimizin tüm kurumları, sahada yoğun bir çaba ile mücadelesini sürdürüyor.



