Adli Olaylar

Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma

İstanbul'da bir özel hastanede hamile kadınlara onayları olmadan ilaç verildiği ve erken doğuma sebebiyet verildiği iddia edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı, hastanenin doğum servisi kapatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2025 20:47, Son Güncelleme : 20 Eylül 2025 20:53

Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma

İstanbul'da özel hastanede anne adaylarının onayı olmadan ilaçla doğum iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Sancaktepe'de özel bir hastanede henüz doğumu başlamamış annelere bilgileri ve onayları dışında ilaç verilmek suretiyle doğum yaptırıldığı iddiasına ilişkin hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne, kimlik bilgileri gizli tutulan kişi tarafından ihbar içeren elektronik posta gönderildiğini, ihbarda Sancaktepe'de faaliyet gösteren özel bir hastanede, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç. tarafından henüz doğumu başlamamış annelere bilgileri ve onayları dışında ilaç verilmek suretiyle doğum yaptırıldığının iddia edildiğini belirtti.

ERKEN DOĞUMA SEBEBİYET VERDİĞİ İDDİASI

Özellikle "Cytotec" isimli ilacın vajinal yoldan uygulanarak erken doğuma sebebiyet verildiği yönündeki iddialar üzerine, derhal inceleme ve soruşturma başlatıldığını ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 3 Eylül ile 16 Eylül tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğümüzün denetim ekipleri ve uzman hekimlerin katılımıyla anılan hastanede olağan dışı denetimler gerçekleştirilmiş, konuya ilişkin araştırma yapılmıştır. Hastane personeli ile yapılan görüşmeler ve temin edilen evrakların değerlendirilmesi sonucunda, iddialarla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır.

Tüm bu süreç içinde olası olumsuzlukların önüne geçmek için ilgili hastanenin 'Kadın Hastalıkları ve Doğum' branşında hasta kabulü 19 Eylül tarihi itibarıyla durdurulmuş, kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhanesinin hizmetleri askıya alınmıştır. Kamu sağlığını ve hasta güvenliğini korumak amacıyla, ilgili hekim hakkında gerekli işlemler başlatılmış, ayrıca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hassasiyetle takip edilmekte olup gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

