Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkanvekili kura ile belirlendi

Bayrampaşa Belediyesi'ndeki Başkanvekilliği seçiminde 4.turda oyların eşit çıkması nedeniyle yapılan kura çekimi sonucu CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi.

Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkanvekili kura ile belirlendi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisi bugün toplandı.

İlçede belediye meclisinde yapılan seçimde, CHP'nin adayı İbrahim Kahraman, başkanvekili olarak seçildi.

Kahraman, dördüncü tura kalan seçimde, eşitliğin bozulmaması nedeniyle kurayla seçildi.

CHP VE AK PARTİ'NİN ADAYI YARIŞTI

Başkanvekili seçiminde, CHP Grubu İbrahim Kahraman, AK Parti ise İbrahim Akın'ı aday gösterdi.

İLK TURDA ÇOĞUNLUK SAĞLANMADI

Başkanvekili seçiminde AK Parti'li üye 19, CHP'li üye 18 oy aldı.

Üçte iki çoğunluk sağlanmadığı için ikinci tura geçildi.

İKİNCİ TURA GEÇİLDİ

Seçimde ikinci turda, AK Parti'li üye 18, CHP'li üye 18 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı. Geçersiz sayılan bir oy pusulasının önceden mühürlendiği tespit edildi.

26 salt çoğunluk sağlanmadığından üçüncü tura geçildi.

ÜÇÜNCÜ TURA GEÇİLDİ

Seçimin üçüncü turunda, AK Parti'nin adayı 18, CHP'nin adayı 18, bir oy geçersiz sayıldı.

20 salt oy sağlanamadığından dördüncü tura geçildi.

SEÇİM, DÖRDÜNCÜ TURA KALDI

Dördüncü turda da her iki aday eşit oy aldı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Her iki adayın da 18 oy aldığının açıklanmasının ardından salon karıştı.

Salonda gerginlik ve tartışma yaşanırken, salondaki bazı üyeler topantı odasına alındı.

BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ KURAYA KALDI

İlk dört turda eşitliğin bozulmaması nedeniyle başkanvekili seçimi kuraya kaldı.

Kurada, CHP'nin adayı Kahraman, başkanvekili seçildi.

37 MECLİS ÜYESİ BULUNUYOR

Başkanvekili seçimi öncesi Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde toplam 37 meclis üyesi bulunuyor.

CHP'NİN ÜYE SAYISI 18'E DÜŞTÜ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, Bayrampaşa'da 22 meclis üyesi çıkarırken, AK Parti 12, MHP ise 3 meclis üyesi çıkarmıştı.

Son istifaların ardından belediye meclisinde CHP'nin üye sayısı 18'e düştü.

Böylelikle CHP'li 18 meclis üyesine karşı, AK Parti, MHP ve bağımsız üyelerin sayısı 19'a yükselmiş oldu .

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisinin 21 Eylül Pazar günü toplanmasının uygun görüldüğünü bildirmişti.

Valilikten yapılan açıklamada, Mutlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Mutlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, görevinden uzaklaştırıldığını aktarmıştı.

