Kız öğrenci yurdundaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi
İlber Ortaylı'nın çay yorumuna ÇAYKUR'dan cevap
Sosyal medya yayınında kızını dans ettiren babaya gözaltı
Maaş haczine düzenleme geliyor
Balıkesir'de orman yangını
Sarıyer Kola'dan Boykot Listesi Açıklaması
AK Parti 8 ilde yeni yönetimlerin göreve başlayacağını açıkladı
İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir'de su kesintileri o tarihe kadar devam edecek
Karadeniz'i Sel Vurdu: Rize, Giresun, Artvin..
AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
MHP 'Terörsüz Türkiye' sürecini Ankara'daki toplantıda anlatacak
EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
20 Eylül 2025 19:18
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığınca bu yılın ocak-ağustos döneminde yapılan fahiş fiyat, stokçulukla mücadele ve fiyat etiketi denetimlerinde işletmelere yaklaşık 1,9 milyar lira ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, arz-talep dengesinde olumsuz etki yaratacak her türlü fiile karşı denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, yılın ocak-ağustos döneminde fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele, fiyat etiketi ve tüketicinin korunmasına yönelik olarak, 371 bin 525 firma, 23 milyon 221 bin 447 ürün denetlendi, toplam 1 milyar 869 milyon 128 bin 236 lira ceza uygulandı.

Emlak sektörüne 47,9 milyon, otomotiv sektörüne 87,5 milyon lira ceza

İç Ticaret Genel Müdürlüğünce, haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele özelinde ağustosta 8 bin 957 firma denetlenerek 12,2 milyon lira ceza verildi.

Ocak-ağustos döneminde 77 bin 405 gerçek ve tüzel kişi, otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri bakımından denetlendi. Aykırı fiillerde bulunan 3 bin 138 gerçek ve tüzel kişiye, 725 milyon 815 bin lira ceza kesildi.

Aynı dönemde haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri başlığı altında 290,2 milyon lira, fahiş fiyat başlığı altında 254,6 milyon lira ceza uygulandı. Ayrıca kuyum sektörüne yönelik denetimlerde 17,9 milyon lira, emlak sektörüne yönelik denetimlerde 47,9 milyon lira, otomotiv sektörüne yönelik denetimlerde 87,5 milyon lira ceza uygulanması kararlaştırıldı. Ticari elektronik ileti ve çalışma saatleri başlığı altında uygulanan ceza tutarı ise 27,7 milyon lira oldu.

Tüketicinin korunması için 387,9 milyon liralık ceza

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce, ağustosta 3 bin 841 firma denetlendi, 196 firmaya 30,6 milyon lira ceza kesildi.

Ocak-ağustos döneminde ise tüketicilerin taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında 22 bin 490 gerçek ve tüzel kişi denetlendi, bunlardan aykırı eylemleri tespit edilen 1473'üne 387 milyon 943 bin 69 lira ceza uygulandı.

Ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklar nedeniyle 182,3 milyon lira, reklam ve haksız ticari uygulamalar için 173,1 milyon lira, ürün güvenliği kapsamında da 32,5 milyon lira ceza verildi.

İstanbul'da, aykırılıklara 508,6 milyon lira ceza

Bakanlığa bağlı ticaret il müdürlüklerince ağustosta 27 bin 249 firma ve 2,4 milyondan fazla ürün denetlendi. Bu denetimlerde 6 bin 412 firmaya 74,2 milyon lira ceza uygulandı. Ocak-ağustos döneminde 271 bin 630 firma, 23 milyon 221 bin 447 ürün denetlenirken, 58 bin 289 firmaya 755 milyon 370 bin 152 lira ceza kesildi.

Söz konusu dönemde İstanbul'da 6,6 milyon, Ankara'da 3,9 milyon ve Antalya'da 3,4 milyon ürün denetlendi. İstanbul'daki denetimlerde aykırılık tespit edilen 140 bin 814 ürün için 508,6 milyon lira ceza verildi.

Rekabet Kurumunca yapılan çalışmalar kapsamında da geçen yıl 223 firmaya 7,7 milyar lira ceza uygulandı. Bu yılın ocak-ağustos döneminde ise başta gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler alanında hizmet gösteren firmalar olmak üzere 175 firmaya 4,6 milyar lira ceza kesildi.


