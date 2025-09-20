Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP lideri Özel'in Erdoğan-Trump görüşmesine dair mesnetsiz iddialar ortaya attığını belirterek tepki gösterdi. Yılmaz, ana muhalefetten daha sorumlu bir dil ve yaklaşım beklediklerini belirtti.

Haber Giriş : 20 Eylül 2025 21:38
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 25 Eylül'de Beyaz Saray'da gerçekleşecek Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Özel'in bu görüşme hakkında mesnetsiz iddialar ortaya attığını belirten Yılmaz, "Politika üretemeyen polemik üretir. Ana muhalefetten en azından milli meselelerde ve dış politikada daha sorumlu bir dil ve yaklaşım bekliyoruz" dedi.

Cevdet Yılmaz, açıklamalarında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı ile yapacağı görüşmeye ilişkin mesnetsiz iddialar ortaya atmaktadır.

Politika üretemeyen polemik üretir. Ana muhalefetten en azından milli meselelerde ve dış politikada daha sorumlu bir dil ve yaklaşım bekliyoruz.

Aziz milletimiz herkesin geçmişini de müktesebatını da yakından bilmektedir.

Bugün küresel düzeyde en tecrübeli bir kaç liderden biri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; dış politikada şahsiyetli duruşu, milli menfaatleri esas alan politikaları ve muhatapları ile karşılıklı yararı gözeten yaklaşımı ile maruftur.

Türkiye ile ABD arasındaki gündem, uzun süredir görüşülen savunma sanayi ve ticaret başlıklarından, yatırımlar ve bölgesel istikrara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Liderler düzeyinde bu konuların ele alınması son derece doğaldır.

Temennimiz, yapılacak görüşmenin iki ülkenin de yararına olacak kararların alınmasına ve bölgesel barışa katkı sunmasına vesile olmasıdır."


