İlber Ortaylı'nın çay yorumuna ÇAYKUR'dan cevap
Sosyal medya yayınında kızını dans ettiren babaya gözaltı
Maaş haczine düzenleme geliyor
Balıkesir'de orman yangını
Sarıyer Kola'dan Boykot Listesi Açıklaması
AK Parti 8 ilde yeni yönetimlerin göreve başlayacağını açıkladı
İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir'de su kesintileri o tarihe kadar devam edecek
Karadeniz'i Sel Vurdu: Rize, Giresun, Artvin..
AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
MHP 'Terörsüz Türkiye' sürecini Ankara'daki toplantıda anlatacak
EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
Maaş haczine düzenleme geliyor

İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemeleri içeren reform paketi tamamlandı. Paket, hem alacaklının hem de borçlunun haklarını gözeten birçok yenilik içeriyor. Tasarıya göre, maaş haczi artık kişinin gelir durumuna göre belirlenecek.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Eylül 2025 16:25, Son Güncelleme : 20 Eylül 2025 16:26
İcra ve iflas kanunu değişiyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzun süredir beklenen icra ve iflas kanunu reform paketinin tamamlandığını açıklamıştı.

NTV'de yer alan habere göre paketteki ayrıntılar da belli olmaya başladı. Tasarı; hem alacaklının, hem de borçlunun haklarını gözeten birçok yeni düzenleme içeriyor.

Maaş haczine düzenleme: Asgari ücrete en fazla yüzde 10 haciz uygulanabilecek

Düzenlemeyle birlikte hacizde borçlunun kazandığı ücrete göre kesinti olacak. Borçlunun kazancı hesaplanırken de asgari ücret baz alınacak. Mevcut düzenlemede maaşın yüzde 25'ine kadar maaş haczi uygulanabiliyor.

Taslakta asgari ücret maaşına en fazla yüzde 10, maaş asgari ücretin iki katıysa yüzde 20 maaş haczi uygulanabilecek.

Kripto para da haciz kapsamında

Düzenlemeyle birlikte haczedilebilecek mallar listesi de belli oldu. Taslakta özellikle konut hacizleri, kişisel eşyaların korunması gibi borçlu lehine düzenlemeler öne çıkıyor. Borçlunun temel yaşam standardının korunması amaçlanırken; kripto varlık ve menkul kıymetler haciz kapsamına girecek.

