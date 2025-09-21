Şengün, Ercan Osmani'ye verdiği sözü tuttu!

Yarı finalde oynayıp 94-68 önde tamamladığımız Yunanistan maçından sonra Alperen Şengün, "Ercan'a 'Giannis'i 20'nin altında tutarsan sana Rolex alacağım' dedim. Sözümü tutacağım. Ona en iyi Rolex'i alacağım. Kardeşim elinden geleni yaptı" şeklinde konuşmuştu.

Alperen Şengün , Yunanistan maçında 28 sayı atan Ercan Osmani 'ye verdiği saat sözünü tuttu. EuroBasket 2025 'i 2'ncilikle tamamlayarak hepimizi gururlandıran 12 Dev Adam , turnuvadan sonra da yüzleri güldürmeye devam ediyor.

