Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kız öğrenci yurdundaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da Cevizlibağ'daki kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

20 Eylül 2025 19:35
Kız öğrenci yurdundaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı

Cevizlibağ'daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan taciz skandalında yeni gelişmeler yaşanıyor...

KYK yurdunda yaz tatiline çıkan ve eşyalarını odalarında bırakan öğrenciler, geri döndüklerinde korkunç manzara ile karşılaşmıştı. Bazı odalarda bulunan kilitli dolaplara bırakılan eşyalara zarar verildiği, tıraş bıçakları ve içki şişeleri gibi öğelerin odalarda bulunduğu öğrenilmişti.

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı, soruşturma başlatmış ve bu kapsamda 2 yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştı.

Cevizlibağ'daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan taciz skandalına ilişkin bu kez İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bir son dakika açıklaması geldi.

4 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

Dün, kız öğrencilerin eşyalarını yağmalayan, iç çamaşırlarına kalpler çizen ve odalara prezervatif bırakan erkekler için yakalama kararı çıkarıldığı duyurulmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalandı.

NE OLMUŞTU

İstanbul'daki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda yaz tatiline çıkan ve eşyalarını odalarında bırakan öğrenciler, valizlerinin karıştırıldığını ve bazı eşyalarının çalındığını söyleyerek, yurt yönetimine şikayet dilekçesi vermiş ve yönetimden henüz bir geri dönüş alamadıklarını belirtmişti.

Ayrıca yayınlanan görüntülerde, öğrencilerin tıraş bıçakları, içki şişeleri gibi öğeleri odalarında buldukları öne sürülmüştü.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandal görüntüler sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı hızla harekete geçmişti.

Bakanlık, sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin soruşturma başlattığını açıklamıştı.

2 YURT MÜDÜRÜ İLE BİR MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

İstanbul Cevizlibağ'daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan taciz olayı ile ilgili yaşanan gelişmede, ilgili iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştı.

EŞYALARI YAĞMALAYAN ERKEKLER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Son olarak, kız öğrencilerin eşyalarını yağmalayan, iç çamaşırlarına kalpler çizen ve odalara prezervatif bırakan erkekler için yakalama kararı çıkarıldığı duyurulmuştu.

