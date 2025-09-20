Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'de orman yangını
Sarıyer Kola'dan Boykot Listesi Açıklaması
Sarıyer Kola'dan Boykot Listesi Açıklaması
AK Parti 8 ilde yeni yönetimlerin göreve başlayacağını açıkladı
AK Parti 8 ilde yeni yönetimlerin göreve başlayacağını açıkladı
İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir'de su kesintileri o tarihe kadar devam edecek
İzmir'de su kesintileri o tarihe kadar devam edecek
Karadeniz'i Sel Vurdu: Rize, Giresun, Artvin..
Karadeniz'i Sel Vurdu: Rize, Giresun, Artvin..
AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
MHP 'Terörsüz Türkiye' sürecini Ankara'daki toplantıda anlatacak
MHP 'Terörsüz Türkiye' sürecini Ankara'daki toplantıda anlatacak
EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti 8 ilde yeni yönetimlerin göreve başlayacağını açıkladı

AK Parti'de, Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu'da yeni il başkanlarının yönetimleriyle kısa sürede görevlerine başlayacağı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2025 14:11, Son Güncelleme : 20 Eylül 2025 14:12
Yazdır
AK Parti 8 ilde yeni yönetimlerin göreve başlayacağını açıkladı

AK Partiden yapılan açıklamada, kongre döneminin ardından partinin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 8 ilde görev değişikliğine gidildiği belirtildi.

AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!

Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu'da yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Söz konusu görev değişimleri, AK Parti'mizin sadece siyasi parti değil, aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir. Teşkilatlarımızdaki görev değişimleri, bir gelenek olarak aramızdaki kardeşliği ve çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır. Temel amacımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına devam etmek için gireceğimiz 2028 seçimlerinden en güçlü neticeyi alacağımız kadrolarımızla mücadelemize devam etmektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber