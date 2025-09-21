Okulda mahsur kalan 3 öğrenciyi itfaiye kurtardı

Gelen ekipler, merdivenli araç ile öğrencileri kurtardı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. (DHA)

Turgutlu'daki bir ortaokulda verilen hafta sonu kursundaki öğrenciler, ders bitiminde ihtiyaçları için tuvalete girdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindek i bir ortaokulda 3 öğrenci, hafta sonu kursu bitiminde, görevlilerin kendilerinin içeride olduğunu fark etmeyip, kapıları kilitleyerek gitmeleri üzerine mahsur kaldı.

