Ana sayfaHaberler Yaşam

Okulda mahsur kalan 3 öğrenciyi itfaiye kurtardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafta sonu kursuna katılan üç öğrenci, görevlilerin dikkatsizliği sonucu okulda mahsur kaldı. Çevredekilerin yardımıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç kullanarak öğrencileri sağ salim kurtardı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 17:14, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 17:18
Okulda mahsur kalan 3 öğrenciyi itfaiye kurtardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindek i bir ortaokulda 3 öğrenci, hafta sonu kursu bitiminde, görevlilerin kendilerinin içeride olduğunu fark etmeyip, kapıları kilitleyerek gitmeleri üzerine mahsur kaldı.

Çevredekiler aracılığıyla yardım isteyen öğrenciler, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı.

Turgutlu'daki bir ortaokulda verilen hafta sonu kursundaki öğrenciler, ders bitiminde ihtiyaçları için tuvalete girdi.

Bu sırada görevliler, içeride öğrencileri fark etmeyip kapıları kilitleyerek okuldan ayrıldı. Öğrenciler, tuvaletten çıkınca, mahsur kaldıklarını fark edip, çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine okula Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, merdivenli araç ile öğrencileri kurtardı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. (DHA)


