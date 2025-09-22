Dilencinin yarım saatte topladığı para zabıtaları bile şaşkına çevirdi

İ.P.'nin üzerinden çıkan paralara el konulurken bin 406 lira da idari para cezası uygulandı.

Zabıta ekipleri tarafından Önder Caddesi üzerinde dilenirken yakalanan İ.P. (58) belediyeye götürüldü. Üzerinde 270 lira bulunan dilenci İ.P., parayı yaklaşık yarım saatte topladığını belirtince zabıta ekipleri bile şaşırdı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net