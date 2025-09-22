Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Anayasa Mahkemesi CBK ile kadro ihdasını Anayasa'ya aykırı bulmadı

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Savunma Sanayii Başkanlığı'na kadro ihdas edilmesine yönelik düzenlemenin iptal istemini reddetti. CHP'li 132 milletvekilinin başvurusu üzerine verilen kararda, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Anayasa'ya uygun olduğuna hükmedildi.

Başvuran milletvekilleri, 20 Mart 2025 tarihli ve (181) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin kadro ihdasına ilişkin hükümlerinin Anayasa'nın başta 2., 6., 7., 8., 11., 104., 128., 153. ve 161. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürmüş ve iptalini talep etmişti.

Kadro ihdasının yetki yönünden değerlendirilmesi

CHP tarafından yapılan başvuruda, kadro ihdasının "yasayla yapılması gereken bir düzenleme" olduğu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılamayacağı iddia edildi. Ancak Anayasa Mahkemesi, 2017 Anayasa değişikliği sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde genel kadro usul ve esaslarının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebileceğini hatırlattı.

Mahkeme kararında şu ifadeye yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kamu kurumlarının kadro ihdasları, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca düzenlenmektedir. Bu kapsamda, Savunma Sanayii Başkanlığı'na kadro ihdas edilmesi, Anayasa'nın 104. ve 128. maddelerine uygun bir işlemdir."

Anayasa'ya aykırılık iddialarının reddi

Başvuruda ileri sürülen "yasama yetkisinin devri", "yürütmenin yetki aşımı" ve "mali dengeye aykırılık" iddiaları da Mahkeme tarafından kabul edilmedi. Kararda, kadro ihdasının:

  • Kamu hizmetlerinin etkin ve sürekli yürütülmesi,
  • Kurumun görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli personel yapısının oluşturulması,
  • Genel bütçe ve kadro sistematiği içinde yapılması

gerekçeleriyle meşru bir amaca dayandığı belirtildi.

Mahkeme ayrıca, kadro ihdasının "ölçülülük ilkesine uygun" olduğunu, kamu hizmetinin gerektirdiği sınırların aşılmadığını vurguladı.

Anayasa Mahkemesi, Savunma Sanayii Başkanlığı'na kadro ihdasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini oy çokluğuyla reddetti. 22 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız.

