Bakanlıktan 'fahiş karlı sıvı yağ' iddialarına ilişkin açıklama

Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
TOKİ'de indirim kampanyası bugün başlıyor
TOKİ'de indirim kampanyası bugün başlıyor
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
AYM'den paylı mülkiyetlerdeki önalım hakkı için kritik karar
AYM'den paylı mülkiyetlerdeki önalım hakkı için kritik karar
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Tarihi komisyon 12. kez toplanacak
Tarihi komisyon 12. kez toplanacak
Deprem uzmanlarından açıklama! 'Başlangıçta normaldi ama...'
Deprem uzmanlarından açıklama! 'Başlangıçta normaldi ama...'
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
8 plaj daha ücretsiz oldu
8 plaj daha ücretsiz oldu
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakanlıktan 'fahiş karlı sıvı yağ' iddialarına ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada paylaşılan "yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, görüntüleri paylaşan market çalışanı ve videoyu yayan 4 sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 10:24, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 10:24
Yazdır
Bakanlıktan 'fahiş karlı sıvı yağ' iddialarına ilişkin açıklama

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir market çalışanı, 150 liraya alınan 5 litrelik sıvı yağın 450 liraya satılarak nasıl yüzde 200 kar elde edildiğini delilleriyle ortaya koydu" başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine derhal inceleme başlatıldığını belirtti.

"Mizah amaçlı paylaşım yaptım"

Bakanlık tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, videoda adı geçen ayçiçek yağı üreticisi firmanın, iddia edilen 151,50 liralık tedarik maliyetinin 2023 yılına ait olduğunu ve güncel maliyetlerle ilgisi bulunmadığını açıkladığı kaydedildi.

Hatay Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tespitler sonucunda, videoyu çeken kişinin Abdullah Gülşahin olduğu ve görüntülerin Hatay'daki "Tek Market" isimli iş yerinde kaydedildiği belirlendi. Firma sahibi Gülşahin'in denetimler sırasında verdiği ve tutanakla kayıt altına alınan ifadesinde, "Sosyal medya üzerinden mizah amaçlı paylaşım yaptım. Ürünü alış fiyatım normalde 351,25 liradır. Sosyal medyada yaptığım paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır." dediği aktarıldı.

Gözaltı ve suç duyurusu

Bakanlık, Gülşahin'in kendi ikrarı doğrultusunda konunun Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edileceğini duyurdu. Eylemin stokçuluk ve piyasa dengesini bozucu fiil olarak değerlendirilmesi halinde, Gülşahin'e 1 milyon 400 bin lira ile 17 milyon 200 bin lira arasında idari para cezası uygulanabileceği belirtildi.

Ayrıca, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 217'nci maddesi uyarınca İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ve şüpheli Abdullah Gülşahin'in gözaltına alındığı ifade edildi.

Videoyu yayan hesaplar da mercek altında

Açıklamada, söz konusu görüntüleri araştırma yapmadan yayan "Misvak Caps", "ZAM Haber", "SİYAH SANCAK" ve "Denetle!" isimli sosyal medya hesapları hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu vurgulandı.

Bu hesapların yayınlarında gizli reklam yapıldığı şüphesiyle Reklam Kurulu tarafından da inceleme başlatıldığı, inceleme sonucunda bu hesaplara 850 bin lira ile 8 milyon 500 bin lira arasında idari para cezası uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.

Bakan Yardımcısı Gürcan, açıklamasının sonunda, "Halkımızın güvenini istismar eden ve piyasa düzenini bozmaya dönük bu tür dezenformasyon faaliyetleriyle mücadele etmek Bakanlığımızın en temel sorumluluklarından biridir. Kamuoyunu yanıltıcı içerikler paylaşan kişiler hakkında mevcut mevzuat çerçevesinde gereken tüm yasal işlemler ivedilikle ve titizlikle yerine getirilecektir." ifadelerini kullandı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber