Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
TOKİ'de indirim kampanyası bugün başlıyor
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
AYM'den paylı mülkiyetlerdeki önalım hakkı için kritik karar
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Tarihi komisyon 12. kez toplanacak
Deprem uzmanlarından açıklama! 'Başlangıçta normaldi ama...'
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
8 plaj daha ücretsiz oldu
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
TOKİ'de indirim kampanyası bugün başlıyor

TOKİ'nin borcunu kapatana indirim kampanyası bugün başlıyor. Yüzde 25 indirim için başvurular 17 Ekim'e kadar sürecek. Borcunun tamamını ödemeyecek olanlar da kısmi olarak indirimden faydalanabilecek.

Haber Giriş : 22 Eylül 2025 09:56, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 09:57
TOKİ'de indirim kampanyası bugün başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni bir indirim kampanyası kararı aldı.

Taksit ödemeleri devam edenler borçlarını kapatırsa yüzde 25 indirimden faydalanabilecekler.

İndirim hem konut hem de işyerleri için geçerli olacak. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, o güne kadarki taksit ve emlak vergilerini ödemiş olmaları gerekiyor.

Ayrıca borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerinin de yapılmış olması gerekiyor.

Kampanyadan, satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan hak sahipleri faydalanabilecek.

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini peşin ödeyen yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

İndirimden yararlanmak isteyenler sözleşme imladıkları bankalarda da kredi kullanabilecek. Kampanyaya başvurular 17 Ekim'e kadar alınacak.

GEÇERLİ BANKALAR VE KREDİ KOŞULLARI

Borçlarını kapatarak indirim fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar, gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalar üzerinden konut kredisi kullanabilecek.

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Ziraat Bankası ve Halkbank'ta 120 aya kadar olan konut kredilerinde faiz oranı yüzde 2,70 olarak belirlenmiş durumda. İşyeri alımları için ise Halkbank yüzde 3,25, Ziraat Bankası ise yüzde 4,99 faiz oranı uyguluyor.

