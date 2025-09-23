Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
Savunma verilerini sızdıran 4 gümrük çalışanı tutuklandı
Savunma verilerini sızdıran 4 gümrük çalışanı tutuklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
Gram altında tarihi rekor!
Gram altında tarihi rekor!
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile çalışmayı sürdüreceğiz
Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile çalışmayı sürdüreceğiz
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Gram altında tarihi rekor!

Altın piyasası yeni haftaya tarihi zirvelerle başladı. Gram altın gece saatlerinde ilk kez 5 bin TL'yi aştıktan sonra hafif gerileyerek 4.982 TL seviyesinde işlem görüyor. Ons altın 3.759 dolarla rekor kırarken, sabah saatlerinde 3.746 dolar düzeyinde seyretti. İşte 23 Eylül Salı sabahı hafta kapanışında güncel altın fiyatları...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Eylül 2025 07:44, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 09:12
Yazdır

Altın piyasasında tarihi rekorlar dikkat çekiyor. Yatırımcıların "Gram altın kaç TL oldu, ons altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" soruları en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Yeni haftaya sert yükselişle başlayan gram altın, gece saatlerinde 5 bin TL seviyesini aşarak kritik eşiği geçti. 04.55'te kaydedilen zirvenin ardından fiyatlarda hafif geri çekilme yaşandı. Sabah saatlerinde gram altın 4.982,32 TL seviyesinden işlem görüyor.

Aynı saat diliminde ons altın da tarihi zirve yaptı. 3 bin 759 dolara kadar yükselen ons, sabah 3.746,53 dolara geriledi.

23 Eylül 2025 Salı altın fiyatları

Altın piyasasında 23 Eylül 2025 Salı sabahı itibarıyla güncel fiyatlar şöyle:

  • Gram Altın: Alış 4.982,41 TL - Satış 4.982,91 TL
  • Ons Altın: Alış 3.746,13 USD - Satış 3.746,53 USD
  • Çeyrek Altın: Alış 8.302,00 TL - Satış 8.368,00 TL
  • Yarım Altın: Alış 16.604,00 TL - Satış 16.747,00 TL
  • Tam Altın: Alış 32.460,93 TL - Satış 33.091,13 TL
  • Cumhuriyet Altını: Alış 33.106,00 TL - Satış 33.366,00 TL
  • Ata Altın: Alış 33.475,33 TL - Satış 34.309,20 TL

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber