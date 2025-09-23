Gram altında tarihi rekor!

Altın piyasasında tarihi rekorlar dikkat çekiyor. Yatırımcıların "Gram altın kaç TL oldu, ons altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" soruları en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Yeni haftaya sert yükselişle başlayan gram altın, gece saatlerinde 5 bin TL seviyesini aşarak kritik eşiği geçti. 04.55'te kaydedilen zirvenin ardından fiyatlarda hafif geri çekilme yaşandı. Sabah saatlerinde gram altın 4.982,32 TL seviyesinden işlem görüyor.

Aynı saat diliminde ons altın da tarihi zirve yaptı. 3 bin 759 dolara kadar yükselen ons, sabah 3.746,53 dolara geriledi.

23 Eylül 2025 Salı altın fiyatları

Altın piyasasında 23 Eylül 2025 Salı sabahı itibarıyla güncel fiyatlar şöyle: