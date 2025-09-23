Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Balıkesir'de neden sürekli deprem oluyor? Şükrü Ersoy yanıtladı

Balıkesir'de 4 ve civarı depremler devam ediyor. Peki depremlerin sebebi ne, bölgede 7 ve üzeri büyük bir deprem meydana gelir mi? Deprem profesörü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgede son dönemde yaşanan depremlerin klasik fay depremleri değil, magmatik kökenli olduğunu söyledi.

Balıkesir adeta beşik gibi, Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik depremin ardından sarsıntılar devam ediyor.

Peki Balıkesir'de neden sürekli deprem oluyor?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk'e bölgedeki hareketliliği değerlendirdi.

Ersoy, "Türkiye bir deprem ülkesi. Bu tür haberleri sık sık duyacağız ve buna alışmalıyız. 10 Ağustos'ta Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu ve bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Ancak o günden bu yana 4'ün üzerinde, hatta 5'e ulaşan depremler yaşanmaya devam ediyor" dedi.

Peki Balıkesir depremlerinin sebebi ne? Ersoy, bu soruya "Normalde artçılar ana fay hattı üzerinde yoğunlaşır. Fakat bu kez artçılar Simav Fayı'nın güneyinde geniş bir alana yayıldı. Bu da bize bu depremlerin tektonik değil, magmatik kökenli olduğunu gösteriyor. Batı Anadolu'da kabuk daha ince ve magma kabuğu zorladığında bu tür depremler meydana geliyor" yanıtını verdi.

Sındırgı bölgesinde 7 ve üzeri deprem olur mu? Ersoy, "Eğer enerji Simav Fayı'na sıçrasaydı 7'ye varan büyük bir deprem olabilirdi. Ancak magmatik kökenli depremler genellikle uzun süre devam eder, hissedilir ama büyük yıkıma yol açmaz. İnsanlar her gün sarsıntı yaşıyor, fakat ciddi bir yıkım olmuyor. Bu da bölge için kısmen rahatlatıcı bir durum" ifadelerini kullandı.

