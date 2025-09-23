Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 136,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 154,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,22, holding endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,33 ile metal ana sanayi, en çok değer kaybeden yüzde 4,38 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, BIST 100 endeksi genele yayılan satışların etkisiyle günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi, eylülde geçen aya göre 12,3 puan artarak 177,1 seviyesine çıkarken, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, temmuzda 3 milyar 779 milyon dolar azalarak 182 milyar 629 milyon dolara indi.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise Japonya'da sanayi ve hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile makine siparişlerinin, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin, ABD'de ise haftalık mortgage başvuruları, yeni konut satışları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 seviyelerinin destek, 11.500 ve 11.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.