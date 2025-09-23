Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Mersin'de hamile eşini katleden kocaya müebbet hapis

Akdeniz ilçesinde, cezaevinden çıktıktan 6 gün sonra hamile eşi Seher Aktekin'i pompalı tüfekle öldüren Bekir Aktekin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin'de hamile eşini katleden kocaya müebbet hapis

20 Haziran 2024'te Mersin'in Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.

'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan tutuklu olduğu cezaevinden 14 Haziran'da tahliye olan Bekir Aktekin, 3 çocuk annesi, hamile eşi Seher Aktekin'i babasının bekçilik yaptığı portakal bahçesine götürdü.

POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Bekir Aktekin, burada eşini pompalı tüfekle vurdu. Seher Aktekin olay yerinde hayatını kaybetti, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

EŞİNE VE OĞLUNA ŞİDDETTEN CEZAEVİNE GİRDİ

Bekir Aktekin'in eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı, bu nedenle 3 kez uzaklaştırma aldığı, ayrıca 11 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2023'te ceza alıp, 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.

İDDİANAMEDEN

Bekir Aktekin hakkında 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan iddianame hazırlandı.

İddianame, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın 5'inci duruşması bugün görüldü.

'PİŞMANIM' DEDİ

Duruşmaya, tutuklu sanık B

e

kir Aktekin, avukatlar ve müşteki yakınları katıldı. Avukatların beyanının ardından son sözü sorulan Aktekin, pişman olduğunu söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanığa 'Hamile eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ayrıca sanık, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan da 2,5 yıl hapis ile 12 bin lira cezaya çarptırıldı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

