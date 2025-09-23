TELE1 televizyonuna alt yazı soruşturması: 3 gözaltı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 21 Eylül'deki TELE1 yayınında "Türkiye'nin Yönü" isimli programda ekranlara yansıyan "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" alt yazısıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık, ilgili yayından sorumlu oldukları belirlenen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu hakkında işlem başlattı.

3 Kişi Gözaltına Alındı

TELE1 yöneticileri hakkında açılan soruşturma kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sorumlu Haber Müdürü İhsan Demir ve TELE1 moderatörü Musa Özuğurlu gözaltına alındı.

Savcılık, söz konusu isimler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin 1. ve 2. fıkraları uyarınca "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan re'sen soruşturma açıldığını duyurdu.

Kanalın açıklamasında ise, söz konusu alt yazıda Trump yerine sehven Erdoğan (RTE) yazıldığı belirtilerek, "Bu hata nedeniyle özür dileriz" denildi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu'nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran; adalet çağrısının öncüsü olan bir liderdir. Gazze'de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu'nun adı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı cümlede zikredilmesi; Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize ve aziz milletimize açık bir saygısızlıktır. Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece milletimiz için değil tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin'den yaptırım açıklaması

TELE1'de, Son Durum isimli programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile karşılaştırıldığı alt yazıya Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Şahin, durumun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmış bir saldırı olduğunu savundu.

Şahin'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu skandal, basit bir hata ya da sorumsuzlukla açıklanamaz. Devletin en üst makamına yönelmiş bu saygısızlığın hesabı en ağır yaptırımlarla sorulacaktır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, devletimizin vakarını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ömrü boyunca sürdürmüş olduğu onurlu mücadelesini hedef alan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Hiç kimse, Türkiye'nin kararlı dış politikasını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini gölgeleyemeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. Duran şu ifadeleri kullandı:

"Bir televizyon kanalında, insanlık değerlerinin savunucusu olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, sivillere yönelik katliamların faili Netanyahu ile yan yana anan alt bant yazısı, Cumhurbaşkanlığı makamına ve Türkiye'nin dış politikasına yönelik açık bir hakarettir" dedi.

Kanaldan açıklama ve özür

TELE 1 televizyonu ise X hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu olayın sehven meydana geldiğini belirterek özür diledi.

Açıklama şöyle:

"Dün gece (21 Eylül 2025) Tele1 ekranına gelen "Türkiye'nin Yönü" programında, meslek terminolojisinde KJ dediğimiz alt yazıda kısa süreli de olsa (yaklaşık bir dakika) kanal yönetimi olarak kesinlikle onaylamadığımız bir ifade kullanılmıştır. Programda Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin bir değerlendirme yapılmasına karşın, KJ'de Erdoğan ile Netanyahu karşılaştırması yer almıştır. Kesin hüküm içeren bir ifade olmamakla birlikte, yanlış anlamalara açık olan bu cümleyi doğru bulmuyoruz. Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz. İdari araştırmayı yaptıktan sonra gerekli kararları alacağımızı da belirtmek isteriz."