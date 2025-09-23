Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
CHP'de Berhan Şimşek için kesin ihraç istemi

Cumhuriyet Halk Partili eski milletvekili Berhan Şimşek, kesin ihraç istemiyle, tedbirli olarak partinin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

23 Eylül 2025
CHP'de Berhan Şimşek için kesin ihraç istemi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili Berhan Şimşek, kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Karar 15 Eylül günü toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda alındı.

Berhan Şimşek, "Parti disiplinini zedeleyen davranışlar" nedeniyle tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

"ONUR MADALYAMI PAYLAŞIYORUM"

Gelişmeyi sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla duyuran Berhan Şimşek, "45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizler ile paylaşıyorum." dedi.

Şimşek'in paylaştığı karar metninde şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

"Parti disiplinini zedeleyen eylemleriniz nedeniyle; Tüzüğümüzün 63/5, 64 ve 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmenize, Merkez Yönetim Kurulu'nun 15 Eylül 2025 tarihli olağanüstü toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu yazının tarafınıza tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde, Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirin kaldırılması isteği ile başvurabilirsiniz."

NİSANDAKİ KURULTAYDA ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Berhan Şimşek, partinin 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultayı'nda adaylığını açıklamıştı.

Topladığı imzaları belirlenen süre içinde teslim edemediği belirtilen Berhan Şimşek, aday olamamıştı.

Duruma tepki gösteren Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstermişti.

