Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
Savunma verilerini sızdıran 4 gümrük çalışanı tutuklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
Gram altında tarihi rekor!
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile çalışmayı sürdüreceğiz
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışması süren Sirkeci Garı'nın otel ya da alışveriş merkezi olmayacağını açıkladı. Ersoy, garın asıl ulaşım işlevinin korunacağını vurguladı.

23 Eylül 2025 11:22
Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak

İstanbul'un simge yapılarından biri olan Sirkeci Garı için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son noktayı koydu.

Tarihi dokunun korunarak yeniden işlevlendirileceğini vurgulayan Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Tarihi salonlar, çatı, vitray, cephe ve iç mekan restorasyonuyla gar yeniden kültür sanatın merkezi olacak." dedi.

"İSTANBUL'UN KÜLTÜR HAYATINA YENİ BİR MERKEZ KAZANDIRIYORUZ"

Garın asıl ulaşım işlevinin korunacağını, kamuoyunda gündeme gelen otel ya da AVM projelerinin kesinlikle söz konusu olmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, "AVM ya da otel olmayacak. Göç Müzesi, tematik müze, galeri projeleriyle ulaşım işlevi korunacak." diye açıklama yaptı.

Sirkeci Garı'ndaki dönüşümün 2026 yılında düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne kadar tamamlanacağını belirten Ersoy, restorasyonun titizlikle sürdüğünü ve kentin kültür-sanat rotasına güçlü bir değer katacağını söyledi.

TREN TAŞIMACILIĞI SÜRECEK

Ersoy, "Gar restorasyonunun ilk etabının tamamlanmasının ardından, Sirkeci Garı'nda Göç Müzesi, tematik müze ve resim galerisi gibi kültür-sanat alanları oluşturulacak. Sirkeci de ulaşım işlevi hiçbir şekilde değişmeyecek, tren taşımacılığı gibi asli görevler sürdürülecek." dedi.

