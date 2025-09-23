Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak

İstanbul'un simge yapılarından biri olan Sirkeci Garı için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son noktayı koydu.

Tarihi dokunun korunarak yeniden işlevlendirileceğini vurgulayan Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Tarihi salonlar, çatı, vitray, cephe ve iç mekan restorasyonuyla gar yeniden kültür sanatın merkezi olacak." dedi.

"İSTANBUL'UN KÜLTÜR HAYATINA YENİ BİR MERKEZ KAZANDIRIYORUZ"

Garın asıl ulaşım işlevinin korunacağını, kamuoyunda gündeme gelen otel ya da AVM projelerinin kesinlikle söz konusu olmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, "AVM ya da otel olmayacak. Göç Müzesi, tematik müze, galeri projeleriyle ulaşım işlevi korunacak." diye açıklama yaptı.

Sirkeci Garı'ndaki dönüşümün 2026 yılında düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne kadar tamamlanacağını belirten Ersoy, restorasyonun titizlikle sürdüğünü ve kentin kültür-sanat rotasına güçlü bir değer katacağını söyledi.

TREN TAŞIMACILIĞI SÜRECEK

Ersoy, "Gar restorasyonunun ilk etabının tamamlanmasının ardından, Sirkeci Garı'nda Göç Müzesi, tematik müze ve resim galerisi gibi kültür-sanat alanları oluşturulacak. Sirkeci de ulaşım işlevi hiçbir şekilde değişmeyecek, tren taşımacılığı gibi asli görevler sürdürülecek." dedi.