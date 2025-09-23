Guterres: İnsafsız bir insan acıları çağına girdik
BM Genel Sekreteri Guterres, 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu:
"İnsafsız bir insan acıları çağına girdik. BM ilkeleri kuşatma altında. Barışın temelleri, cezasızlık ve eşitsizliğin ağırlığı altında çöküyor
Gazze'deki dehşet, üçüncü korkunç yılına yaklaşıyor. Bunlar, temel insanlığa meydan okuyan kararların bir sonucu."