150 bin TL için arkadaşını satırla doğrayan şahıs yakalandı

Hatay'da alacak verecek tartışmasında hemşehrisini narenciye bahçesinde satırla katleden yabancı uyruklu şahıs, iz takip köpeği 'Pamuk' sayesinde bulunarak yakalandı. Şahsın yakalanmasıyla birlikte öldürdüğü kişiden gasp ettiği 150 bin TL üzerinden çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 08:58, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 09:00
Olay, Defne ilçesi Hüseyinli Mahallesi'nde 23 Eylül tarihinde yaşandı. Mahallede bulunan şantiye alanına yakın narenciye bahçesinde yaşanan olayda; yabancı uyruklu 2 şahıs, alacak verecek yüzünden tartıştı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Mısırlı T.E.R. isimli şahıs, hemşehrisi olan 45 yaşındaki A.M.C'.ye satırla saldırarak öldürdü. Yaşananların ardından kendi ülkesinin vatandaşını öldüren T.E.R., 150 bin TL parayı alarak olay yerinden kaçtı.

İşçilerin ölen şahsı görmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, zaman kaybetmeden firari katili yakalamak için arama çalışması başlattı. Jandarma ekiplerinin detaylı çalışmasıyla 'pamuk' adlı iz takip köpeği sayesinde firari şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

