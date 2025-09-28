Trump'tan 'Gazze Planı' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul edecek.

Trump, Netanyahu ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, "Teklif sadece Gazze'yi değil, Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir barışa ulaşmayı hedefliyor. Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor, umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız" ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında, Gazze barış planı teklifine İsrail ve Arap liderlerden "çok iyi bir yanıt" aldığını da söyledi.

Trump-Netanyahu görüşmenin ana gündem maddesinin 21 maddelik Gazze planı olması bekleniyor. Söz konusu plan geçen hafta, Trump'ın New York'ta, Türkiye, Pakistan, Endonezya ve 5 Arap ülkesinin lideleriyle bir araya geldiği zirvede ele alınmıştı.

KRAL ABDULLAH: BÜYÜK BİR MUTABAKAT VAR

Öte yandan Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının "büyük oranda mutabakatla karşılandığını" bildirdi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda eski başbakanlar ve bakanlarla bir araya geldi. Kral Abdullah, toplantıda bölgedeki gelişmeleri ve New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları değerlendirerek, Amerika ziyaretinin başarılı geçtiğini söyledi. Ürdün Kralı, Trump tarafından sunulan Gazze planının Arap ve İslam dünyası liderleri tarafından "büyük oranda mutabakatla karşılandığını" belirtti.

Kral Abdullah, Ürdün'ün, egemenliğini ve güvenliğini koruma konusunda hazır durumda olduğunu vurgulayarak, "Ürdün, Trump'ın Gazze'ye ilişkin sunduğu kapsamlı planın ayrıntıları konusunda kardeş Arap ülkeleri ve diğer ortaklarla birlikte koordineli çalışıyor" dedi.

Bölgede barışın sağlanması için tek yolun iki devletli çözüm olduğu konusunda uluslararası ortak görüş olduğunu aktaran Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, bölgedeki gelişmeler ile özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki durumlara ilişkin bakış açılarında dost ülkeler ile Müslüman ve Arap ülkeleri liderleri arasında büyük bir mutabakat olduğunu ifade etti.



