Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda 17 araç birbirine girdi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi 5. Levent mevkisinde, bugün saat 06.45 sıralarında TEM Otoyolu'nun Edirne ve Ankara istikametlerinde zincirleme kaza meydana geldi.

17 ARAÇ HASAR GÖRDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Kazaya 17 aracın karıştığı, bir kişinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralı, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin müdahalesiyle trafik akışının normale dönmesi için çalışma başlatıldı.