Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı kararı
Okulda Akran Dehşeti: Sınıf Arkadaşı Yoğun Bakımda
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Yükseliş sürüyor: Altın rekor tazeledi!
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!
HSK'ye yeni üye seçimi için başvurular başladı
ABD'nin Gazze Planı açıklandı: İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
Yüzyılın konut projesi: İlk kez kiralık konut yapılacak
1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor
Erdoğan açıkladı: TOKİ kiralık konut uygulamasını hayata geçirecek
Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
Yükseliş sürüyor: Altın rekor tazeledi!

ABD'de olası hükümet kapanması endişesi ve faiz indirim beklentilerinin artması, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 30 Eylül 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

30 Eylül 2025
Altın fiyatları, ABD'de faiz indirimi beklentileri, hükümetin kapanma ihtimali ve artan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle tarihi zirvesine ulaştı.

Spot altın salı günü yüzde 0,8 yükselerek ons başına 3 bin 867 dolar ile yeni zirveye ulaştı. Eylül ayında toplamda yüzde 11,6 değer kazanan altın, 2011 Ağustos'tan bu yana en güçlü ayını geride bırakmaya hazırlanıyor. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,6 artışla 3 bin 877 dolar

Altın bu yıl şu ana kadar %43'ün üzerinde değer kazandı. Uzmanlar, düşük faiz ortamı ve belirsizlik dönemlerinde altının güçlü performans sergilediğini vurguluyor.

Gram altın ne kadar oldu?

ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de altının gram fiyatında da

yeni bir rekor geldi. Gram altın yeni güne yüzde 0,8 yükselerek 5 bin 170 liraya ulaştı ve rekor tazeledi.

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 30 Eylül 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları

  • * Gram altın satış fiyatı: 5.170,00 TL
  • * Çeyrek altın satış fiyatı: 8.657,00 TL
  • * Yarım altın satış fiyatı: 17.324,00 TL
  • * Tam altın satış fiyatı: 34.068,66 TL
  • * Cumhuriyet altını satış fiyatı: 34.516,00 TL
  • * Gremse altın satış fiyatı: 85.432,90 TL
  • * Ons altın satış fiyatı: 3.865,40 dolar

