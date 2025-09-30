MSB'den Sumud Filosu yardım açıklaması: Yakından takip ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki yardım faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Sumud Filosu'na vurgu yapılan açıklamada, "Arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktı" denildi.
