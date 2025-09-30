Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
Okulda Akran Dehşeti: Sınıf Arkadaşı Yoğun Bakımda

Son zamanlarda okullarda yaşanan akran zorbalığına Çanakkale'de bir yenisi eklendi. 9. sınıf öğrencisi M.D.Y. ayağına bastığı gerekçesiyle sınıf arkadaşı Y.C. tarafından tekme tokat dövüldü. Tekme ve yumruk darbeleriyle beyin kanaması geçirdiği tespit edilen talihsiz çocuk yoğun bakıma kaldırıldı

30 Eylül 2025 07:57
Okulda Akran Dehşeti: Sınıf Arkadaşı Yoğun Bakımda

Çanakkale'de 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki M.D.Y. ayağına bastığı gerekçesiyle sınıf arkadaşı Y.C. tarafından feci şekilde darp edildi. Tekme ve yumruk darbeleriyle beyin kanaması geçirdiği tespit edilen talihsiz çocuk hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Gözaltına alınan Y.C. 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten tutuklandı.

Olay 4 gün önce Bir Meslek Lisesi'nde son ders saatinde meydana geldi. İddiaya göre teneffüs zilinin çalmasıyla sırasından kalkarak kapıya yönelen M.D.Y. (14), yanlışlıkla sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı.

İddiaya göre M.D.Y., arkadaşından özür diledi. Ancak Y.C. kavga çıkardı ve arkadaşının kafasını öğretmen masasına vurdu. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz gencin haykırışlarına aldırış etmeyen Y.C., yerde de M.D.Y.'yi tekmelemeye devam etti.

Sınıf arkadaşları ve beden eğitimi öğretmeni araya girdi. Aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle bilinci kapanan talihsiz çocuk, okul yönetimi tarafından çağrılan ambulans ile önce Biga Devlet Hastanesi'ne, ardından Çanakkale'ye sevk edildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen M.D.Y. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından okulda gözaltına alınan Y.C. ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yoğun bakım servisinin önünde oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen baba Hasan Y. ise "Bu vicdansızlık. Oğlumu sabah okula gönderdim, akşam ise acı haberini aldım. Bu zorbalık. Oğlum ne yapmış olabilir ki. Buna vicdan dayanmaz. Oğlumun tüm vücudunda darp izleri var. Bunu oğluma yaşatan o çocuktan şikayetçiyiz" diye konuştu.

Cennete ÜSTEMEL

