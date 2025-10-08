Dolar 41,71 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,6850 41,6860 41,7120 41,7130 Avro 48,6550 48,6560 48,5510 48,5520 Sterlin 55,9940 56,0040 56,0380 56,0480 İsviçre frangı 52,2800 52,2900 52,1070 52,1170 ANKARA ABD Doları 41,6550 41,7350 41,6820 41,7620 Avro 48,6150 48,6950 48,5110 48,5910 Sterlin 55,9340 56,1440 55,9780 56,1880