Dolar 41,71 TL'ye yükseldi
Gününe yükselişle başlayan dolar, günü 41,71 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 17:14, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 17:15
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,6850
|41,6860
|41,7120
|41,7130
|Avro
|48,6550
|48,6560
|48,5510
|48,5520
|Sterlin
|55,9940
|56,0040
|56,0380
|56,0480
|İsviçre frangı
|52,2800
|52,2900
|52,1070
|52,1170
|ANKARA
|ABD Doları
|41,6550
|41,7350
|41,6820
|41,7620
|Avro
|48,6150
|48,6950
|48,5110
|48,5910
|Sterlin
|55,9340
|56,1440
|55,9780
|56,1880