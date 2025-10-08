İfade veren ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na getirildi
Süper Lig'in ilk 8 haftasının penaltı istatistikleri
Süper Lig'in ilk 8 haftasının penaltı istatistikleri

Trendyol Süper Lig'de 8 haftasında yapılan 70 müsabakada 21 kez penaltı noktasına gidildi. Fenerbahçe, 3 kez ile en çok beyaz noktaya giden olurken, 5 takım lehine ise penaltı çalınmadı.

Süper Lig'in ilk 8 haftasının penaltı istatistikleri

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından milli maçlar nedeniyle araya girildi. Bu sezon ertelenen 2 maç haricinde oynanan 70 Süper Lig maçında 21 kez penaltı atışı kullanıldı. Söz konusu mücadelelerde en fazla penaltı kullanan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler; Göztepe, Alanyaspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında penaltı kullandı. 3 penaltıda da topun başına Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca geçti. Göztepe ve Alanyaspor'a karşı kullandığı penaltılardan yararlanamayan Talisca, Antalyaspor mücadelesinde ise beyaz noktadan skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.

21 penaltının 16'sı gol oldu, 5'i kaçtı

Süper Lig'de bu sezon oynanan 70 maçta hakemler 21 kez penaltı kararı verdi. Bu penaltıların 16'sı gol olurken, 5'i ise kaçtı. Fenerbahçe, 2 kez penaltı kaçırırken, Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük ve Göztepe de 1'er kez penaltıdan yararlanamadı. Galatasaray, Alanyaspor, Gaziantep FK, Kocaelispor ve Trabzonspor 2'şer defa, Konyaspor, Samsunspor, Beşiktaş ve Kasımpaşa da 1'er kez kullandıkları penaltıları gole çevirdi.

Ligde 5 takım henüz penaltı kullanmadı

Trendyol Süper Lig'de henüz penaltı kullanmayan 5 takım bulunuyor. Geride kalan 8 haftada Çaykur Rizespor, Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Eyüpspor ve Kayserispor lehine penaltı kararı verilmedi.

Aleyhine en çok penaltı çalınanlar Eyüpspor ve Gaziantep FK

Aleyhine en fazla penaltı kararı verilen takımlar da 4'er kez ile Eyüpspor ve Gaziantep FK oldu. Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor aleyhine 2'şer, Beşiktaş, Antalyaspor, Kayserispor, Göztepe ve Başakşehir aleyhine de 1'er defa penaltı çalındı.

Ligde Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor, Konyaspor, Kasımpaşa ve Kocaelispor aleyhine ise penaltı kararı çıkmadı.

4 futbolcunun 2'şer penaltı golü var

Kullandıkları penaltıları gole çevirme konusunda 4 futbolcu ön plana çıktı. Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor'dan Paul Onuachu, Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim ve Kocaelispor'dan Bruno Petkovic, 2'şer kez penaltıdan ağları havalandırdı. 3 defa ile en çok penaltı kullanan olan Anderson Talisca ise 2'sini gole çeviremeyerek en çok penaltı kaçıran isim oldu.

En fazla penaltı kararı veren hakem: Ali Şansalan

Geride kalan maçlarda en fazla penaltı kararı veren hakem Ali Şansalan oldu. Şansalan, bu sezon yönettiği 5 maçta 3 kez beyaz noktayı gösterdi. Şansalan'ı 2'şer penaltıyla Atilla Karaoğlan, Cihan Aydın, Ali Yılmaz ve Oğuzhan Çakır izledi. Ümit Öztürk, Kadir Sağlam, Arda Kardeşler, Yasin Kol, Halil Umut Meler, Ozan Ergün, Zorbay Küçük, Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Türkmen ve Batuhan Kolak da 1'er kez penaltı kararı verdi. Ligde bu sezon maç yöneten hakemlerden Çağdaş Altay, Yiğit Arslan, Ömer Tolga Güldibi, Oğuzhan Aksu ve Alper Akarsu ise beyaz noktaya gitmedi.

