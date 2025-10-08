Cristiano Ronaldo futbol tarihine geçti: Dünyanın ilk milyarder futbolcusu

Futbol dünyasında sayısız rekora imza atan Cristiano Ronaldo, bu kez finansal anlamda tarih yazdı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Ronaldo'nun toplam serveti 1,4 milyar dolara ulaştı.

40 yaşındaki Portekizli yıldız, böylece endekse giren ilk futbolcu ve tarihin ilk "milyarder futbolcusu" oldu.

Al-Nassr anlaşması servetini zirveye taşıdı

2002-2023 yılları arasında kazandığı maaşlarla 550 milyon dolar gelir elde eden Ronaldo, sponsorluk anlaşmalarıyla da servetini katladı. Nike ile yıllık 18 milyon dolar değerinde uzun süreli bir sözleşmesi bulunan oyuncu, Armani ve Castrol gibi markalardan 175 milyon dolar kazandı.

Ancak asıl dönüm noktası, 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olmasıyla geldi. Yıllık 400 milyon doları aşan sözleşmesi, vergisiz gelir, özel jet kullanımı ve kulüpteki yüzde 15 hisse payı gibi ayrıcalıklar Ronaldo'yu spor tarihinin en yüksek gelirli ismi haline getirdi.

Yatırımlarını Portekiz'de değerlendiriyor

Ronaldo'nun finansal portföyünü, eski İsviçre bankacısı Miguel Marques yönetiyor. LMcapital Wealth Management aracılığıyla varlıklarını yöneten Ronaldo, yatırımlarını genellikle Portekiz'e odaklamış durumda.

CR7 markası, otel zincirleri, fitness merkezleri ve medya projeleriyle iş dünyasında da büyüyen yıldız, Lizbon ve Madeira'daki gayrimenkullerinin yanı sıra Quinta da Marinha'da yaklaşık 20 milyon euroluk yeni bir malikane inşa ettiriyor.

Futbol sonrası dönem için hazırlıkta

Profesyonel futbolun en yaşlı aktif oyuncularından biri olan Ronaldo, Al-Nassr kariyerinin ardından futbola kulüp sahibi olarak devam etmeyi planlıyor.

Kariyerinde bitmek bilmeyen başarılarına bir yenisini ekleyen Ronaldo, artık yalnızca sahada değil, iş dünyasında da "rekorların adamı" olmayı sürdürüyor.