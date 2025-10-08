İfade veren ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na getirildi
İnsansız deniz araçlarına Avrupa kapısı açılıyor

Türk savunma sanayii bünyesinde insansız deniz araçlarına yönelik yürütülen çalışmalarla ürün aileleri ortaya çıkmaya başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 15:13, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 15:14
Yonca Teknik Tersanesi işbirliğiyle geliştirilen SANCAR SİDA'yı (silahlı insansız deniz aracı), güvenlik güçlerine kazandıran HAVELSAN, İnsansız Deniz Araçları Ürün Ailesi'ne yeni bir platform ekledi.

Yazılım, donanım ve sistem entegrasyonu alanındaki derin mühendislik birikimiyle kara, hava, su üstü ve su altı platformlara otonomi kabiliyetleri kazandıran HAVELSAN, VN Maritime tarafından üretilen ve dünya çapında ün kazanan RAFNAR botlarını ileri seviye görev yazılımlarıyla tam otonom ve uzaktan komuta edilebilir hale getirdi.

Yüksek denizcilik standartlarına ve ÖK Hull tekne formuna sahip VN Maritime (Rafnar Türkiye) botlar, özellikle Kuzey Avrupa'nın zorlu deniz koşullarında sivil alanlarda ve güvenlik alanlarında yaygın olarak kullanılıyor.

Yapılan bu yeni işbirliği kapsamında deniz platformu, balık tespit ve araştırma görevlerinden sahil güvenlik operasyonlarına kadar birçok kritik misyonu, insanlı veya tamamen insansız olarak icra edebilecek.

HAVELSAN'ın geliştirdiği otonom kontrol ve görev yazılımları sayesinde platformlar; sensör füzyonu, rota optimizasyonu, çarpışma önleme algoritmaları ve kesintisiz muhabere altyapısına sahip komuta-kontrol bağlantılarıyla donatılacak. Böylece botlar, sadece manuel olarak uzaktan kontrolle değil, karar destek sistemleriyle tamamen bağımsız ve HAVELSAN görev aklı ile hareket kabiliyetine de kavuşacak.

İşbirliği kapsamında İzlanda menşeli, üstün denizcilik performansıyla bilinen Rafnar botları, hem insanlı hem de insansız operasyon modlarını destekleyecek şekilde yeniden tasarlanacak ve pazarda önemli bir hacim oluşturacak.

Radar, LiDAR, elektro-optik sistem, kameralar, seyir navigasyon sistemleri, özel görev yükleri ile yazılım ve platform entegrasyonu da HAVELSAN tarafından gerçekleştirilecek.

Avrupa pazarına yönelik sivil ve askeri çözümler

HAVELSAN'ın bu önemli alandaki tecrübeleri, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçlarına yönelik olarak YONCA Tersanesi ile birlikte geliştirilen SANCAR SİDA projesiyle başladı.

Bu proje kapsamında otonom yeteneklerin yanı sıra ADVENT Savaş Yönetim Sistemi entegrasyonuna da imza atan HAVELSAN, harekat konseptine yön veren bu adımla farklı tipte insansız deniz araçlarından oluşan geniş bir ürün portföyü oluşturmayı hedefliyor.

HAVELSAN ile VN Maritime ilk aşamada Avrupa pazarında sivil maksatlı konumlandırılacak otonom platformlar, ilerleyen süreçte kritik üslerin korunması, liman güvenliği ve askeri keşif-gözetleme görevlerine yönelik çözümler oluşturmayı hedefliyor. Böylece Türkiye, hem sivil hem de askeri denizcilik alanında yüksek teknolojiye sahip insansız deniz araçları ihracatını güçlendirecek.

