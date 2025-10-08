Erdoğan'dan Gazze açıklaması: Hamas İsrail'den önde gidiyor
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
Hadise ve İrem Derici dahil çok sayıda ünlü isme uyuşturucu operasyonu
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
Bağımsız vekiller Selim Temurci ve İsa Şahin AK Parti'ye geçiyor
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Altın, 4 bin dolar seviyesini aşarak rekor kırdı
Türkiye sağanak altında
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için pozitif revizyon
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!
Bakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacak
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Ak Parti'den Kartal Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Bakanlıktan 56 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor!
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu
Bakan Yerlikaya: Personelimizin hakkını korumaya kararlıyız
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Ağrı, Edirne ve Iğdır'da gerçekleştirilen üç farklı operasyonda 4 milyar 385 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 09:17, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 11:00
Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar üzerinde aramalar yapıldı.

Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1167 kilogram sıvı metamfetamin, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 114 kilogram esrar, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'nda 23 kilogram metamfetamin, olmak üzere yaklaşık 1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli bütünlüğümüzün asli unsuru olan aile ve toplum yapımız ile gençlerimizin korunması başta olmak üzere toplumun genelini tehdit ederek terörizme ve organize suç örgütlerine finansman sağlayan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelemizi, kararlılıkla ve sıfır tolerans anlayışıyla sürdürüyoruz." denildi.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Doğubayazıt, Edirne ve Aralık Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

