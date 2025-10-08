971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon

Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

41 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine" yönelik son bir aydır devam eden operasyonlarda 971 vatandaşı dolandıran 271 şüpheliyi yakaladı.

