Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Benzine 1 lira 24 kuruş, motorine ise 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 07:39, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 07:43
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.
Son olarak benzine 1 lira 24 kuruş, motorine ise 1 lira 34 kuruş indirim yansıtıldı.
Peki, 8 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
- İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 52.10 TL
- Motorin litre fiyatı: 53.19 TL
- LPG litre fiyatı: 27.71 TL
- İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 51.94 TL
- Motorin litre fiyatı: 53.05 TL
- LPG litre fiyatı: 27.08 TL
- Ankara akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 52.95 TL
- Motorin litre fiyatı: 54.20 TL
- LPG litre fiyatı: 27.60 TL
- İzmir akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 53.28 TL
- Motorin litre fiyatı: 54.53 TL
- LPG litre fiyatı: 27.53 TL