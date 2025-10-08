Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Son olarak benzine 1 lira 24 kuruş, motorine ise 1 lira 34 kuruş indirim yansıtıldı.

Peki, 8 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.10 TL

Motorin litre fiyatı: 53.19 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.94 TL

Motorin litre fiyatı: 53.05 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.95 TL

Motorin litre fiyatı: 54.20 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.28 TL

Motorin litre fiyatı: 54.53 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL



