Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sulama altyapısının rehabilitasyonu ve modernizasyonu amacıyla Dünya Bankasından 757,1 milyon euroluk uygun koşullu dış finansman temin edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net