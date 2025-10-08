Mersin'de minibüsün devrilmesi sonucu 6 tarım işçisi yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 10:51, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 10:51
Sürücüsü öğrenilemeyen tarım işçisi taşıyan minibüs, Esenpınar Mahallesi Alıca mevkisinde devrildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 işçi, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.